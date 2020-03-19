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Купол из целлофана: как спасаются от коронавируса на Украине

Купол из целлофана: как спасаются от коронавируса на Украине
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Житель Львова пришел за продуктами в необычном костюме

Украина, следуя примеру других стран, объявила карантин. В городах закрыты практически все учреждения, кроме аптек и магазинов. Многие соблюдают меры предосторожности и выходят на улицу лишь в случае крайней необходимости. Один из жителей Львова решил бороться с вирусом необычным способом – он пришел в магазин в собственноручно сделаном куполе из полиэтилена. 

Видео опубликовала очевидица происходящего на своей странице в "Фейсбук". Мужчина идет по супермаркету с тележкой. Житель Львова надел на себя прозрачный купол из клеенки, который полностью закрывает его тело. Таким образом, предположила снявшая его женщина, он пытается избежать заражения.

В комментариях к такому необычному подходу отнеслись с юмором: "Наши украинцы – изобретатели!", "Ну это ж надо до такого додуматься", "Он скорее задохнется, чем заразится коронавирусом", "Молодец! Креативно", "У него даже антена есть на голове", "Надо выходить из положения, масок нет" (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что во Львове с подозрением на инфекцию в больнице лежат 26 пациентов, сообщает УНИАН. По последним данным, на Украине зарегистрировали всего 7 случаев заражения коронавирусом. Также одна жительница Житомирской области умерла.

Сегодня о первой смерти от пандемии стало известно и в России. Скончалась 79-летняя жительница Москвы.

Карина СИРАЗОВА

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