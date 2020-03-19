Альбер II подвергает опасности правительство страны

Анализ на коронавирус князя Монако Альбера II оказался положительным. Из главного дворца страны сообщают, что глава страны продолжает работу в кабинете и тесно контактирует с членами правительства.

Князь сдал анализы на COVID-19 в начале недели, результат стал известен в четверг. Несмотря на положительный статус коронавируса у князя, врачи не обеспокоены здоровьем Альбера II, говорится в официальном обращении правительства Монако на Facebook.

Медицинские работники постоянно следят за князем, сейчас он продолжает работать в своем кабинете. В княжеском дворце рассказали, что с Альбером II постоянно общаются действующие члены правительства Монако.

В мире коронавирусом заразились более 230 тыс. человек, погибли 9600 человек. Количество инфицированных в России увеличилось на 52 за сутки.

Ранее "Утро" сообщило об озвученной правде о коронавирусе.