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Князь Монако пополнил ряды зараженных коронавирусом

Князь Монако пополнил ряды зараженных коронавирусом
Альбер II. Фото: (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT/www.globallookpress.com
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Альбер II подвергает опасности правительство страны

Анализ на коронавирус князя Монако Альбера II оказался положительным. Из главного дворца страны сообщают, что глава страны продолжает работу в кабинете и тесно контактирует с членами правительства. 

Князь сдал анализы на COVID-19 в начале недели, результат стал известен в четверг. Несмотря на положительный статус коронавируса у князя, врачи не обеспокоены здоровьем Альбера II, говорится в официальном обращении правительства Монако на Facebook.

Медицинские работники постоянно следят за князем, сейчас он продолжает работать в своем кабинете. В княжеском дворце рассказали, что с Альбером II постоянно общаются действующие члены правительства Монако. 

В мире коронавирусом заразились более 230 тыс. человек, погибли 9600 человек. Количество инфицированных в России увеличилось на 52 за сутки. 

Ранее "Утро" сообщило об озвученной правде о коронавирусе.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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