Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Многие российские компании на фоне атаки коронавируса перевели своих сотрудников на работу из дома. При этом труд на удаленке не должен отразиться за их зарплате, отметила госинспектор Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова.
Работник защищен Трудовым кодексом РФ. Изменения в оплате, которая закреплены в договоре, возможны только по обоюдному согласию сторон. Неприкосновенность обеспечена окладу, а вот цифра в премии может меняться.
"И то если он (работодатель – прим. ред.) хочет отменить премии, то он либо договаривается с сотрудником в договоре, либо за два месяца должен предупреждать", – пояснила специалист в беседе с телеканалом "360".
Предупредить за два месяца и гарантировать выплаты сверху наниматель обязан, если работник попадает под сокращение. Впрочем, по обоюдному согласию специалист может перейти на дистанционное выполнение своих обязанностей. В одностороннем порядке работать на дому не получится, предупредила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Добиться такого права можно только в одном случае – если выйдет официальный документ, обязывающий деятельность компании в удаленном режиме. Однако можно насолить работодателю, пожаловавшись в Санэпидемстанцию или Роспотребнадзор на трудящихся рядом коллег с явными признаками вируса COVID-19, рассказала адвокат Татьяна Золотарь.
"Тогда приедут к работодателю и вообще на карантин закроют", – констатировала она.
Напомним, в четверг, 19 марта, число зараженных коронавирусом в России резко подскочило до 199 человек.
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