Крупные ресторанные сети сообщили о проблемах с поставками импортных напитков

Участь гречки, риса и других круп, которые в последние дни сметаются с магазинных полок, может постичь алкогольную продукцию, если слухи о проблемах с ее поставками подтвердятся. Впрочем, главное – не поддаваться панике, которая охватывает россиян при малейшем упоминании слова "дефицит".

Пока о нем не идет речи, так что нет повода штурмовать алкомаркеты. О трудностях на фоне коронавируса и перемен в работе таможни лишь обмолвились крупные сети ресторанов. Некоторых контрагентов партнеры предупредили о сбое поставок импортных спиртных напитков, передает "Коммерсантъ".

Между тем, по словам руководителя одной из алкогольных компаний, в ближайшее время причин для беспокойства не будет. Имеющихся запасов хватит примерно на полгода вперед.

Новая коронавирусная инфекция распространяется со страшной скоростью. Так, в России уже 199 зараженных, напоминает "URA.RU". В стране введен режим повышенной готовности, уточняет "ФедералПресс".