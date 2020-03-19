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Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем

Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Крупные ресторанные сети сообщили о проблемах с поставками импортных напитков

Участь гречки, риса и других круп, которые в последние дни сметаются с магазинных полок, может постичь алкогольную продукцию, если слухи о проблемах с ее поставками подтвердятся. Впрочем, главное – не поддаваться панике, которая охватывает россиян при малейшем упоминании слова "дефицит".

Пока о нем не идет речи, так что нет повода штурмовать алкомаркеты. О трудностях на фоне коронавируса и перемен в работе таможни лишь обмолвились крупные сети ресторанов. Некоторых контрагентов партнеры предупредили о сбое поставок импортных спиртных напитков, передает "Коммерсантъ". 

Между тем, по словам руководителя одной из алкогольных компаний, в ближайшее время причин для беспокойства не будет. Имеющихся запасов хватит примерно на полгода вперед.

Новая коронавирусная инфекция распространяется со страшной скоростью. Так, в России уже 199 зараженных, напоминает "URA.RU". В стране введен режим повышенной готовности, уточняет "ФедералПресс".  

Ксения АНДРЕЕВА

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