Трудовые мигранты также могут не волноваться о своем нахождении в нашей стране

Все иностранцы могут продлить сроки пребывания в России на фоне закрытых границ из-за распространения пандемии COVID-19. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в четверг, 19 марта.

"В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 г. иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ", – заявила она.

Отмечается, что для этого иностранцам нужно обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме.

Те граждане, которые прибыли в РФ по визам, срок их действия также будет продлен независимо от цели въезда в нашу страну.

"Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории РФ, в том числе в случае, если он уже истек", – пояснила генерал-майор полиции.

Кроме того, возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на работу трудовым мигрантам, которые находятся в России. Также иностранцы могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы страны. Таких мигрантов не будут привлекать к административной ответственности за нарушение срока подачи необходимых заявлений.

"Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа", – резюмировала помощник министра МВД.

