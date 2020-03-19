Московские колледжи закроются из-за китайского вируса
Колледжи Москвы временно не будут работать из-за распространения коронавируса, которым в России заразились уже 199 человек. О таком решении сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города призвал преподавателей на своем сайте сделать все, чтобы за эти три недели студенты получали необходимые знания. При этом федеральные колледжи могут закрыться, если так решат их учредители – федеральные министерства и ведомства.
В Москве уже усилили меры по борьбе с коронавирусом, например, запретили массовые мероприятия и закрыли школы.
В России за сутки резко возросло количество зараженных. Все регионы страны ввели режим повышенной готовности, напоминает издание "СвободнаяПресса".
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