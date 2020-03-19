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Украинцев шокировала рвущаяся спецодежда врачей-инфекционистов

Украинцев шокировала рвущаяся спецодежда врачей-инфекционистов
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеСмертность в Италии от коронавируса превысила китайскую
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Известный украинский доктор Евгений Комаровский взорвал Сеть постом о том, какими костюмами власти обеспечивают местных инфекционистов. Об этом он поведал в своем "Фейсбук" и приложил скриншот переписки с другим врачом, а также фото спецодежды.

"Предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть! Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника. А пока смотрите и наслаждайтесь. Боже, как же я этих ворюг ненавижу…" – написал педиатр.

В представленной переписке врач-инфекционист сообщает, что в их центральную районную больницу доставили "такого уровня средства индивидуальной защиты от коронавируса", что медики боятся их надевать, поскольку спецодежда рвется под руками "на лоскутки", а респираторы серии ниже, чем наказывал Минздрав.

"Мы не готовы встречать эту эпидемию с таким уровнем защиты", – заявил коллега Комаровскому.

Сам популярный на Украине педиатр добавил: "Весь ужас еще и в том, что вы уверены: с аппаратами ИВЛ, лекарствами и тестами все конечно же иначе!"

Под постом доктора украинцы оставили много гневных комментариев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Я даже видео такое видела, где врачу это нужно одевать. Без слов", "Какой кошмар", "Твари", "Одеть ответственных за поставку такого "добра" в эти "костюмы" и отправить на экскурсию в Ломбардию испытывать качество изделия!", "Негодяи. И ведь есть же производства...", "мы знаем, что со всем примерно так же – в этом и ужас....".

Ранее в соцсети появилось видео, как снаряжаются итальянские медики на выезд к пациенту с подозрением на коронавирус. Ролик длится около шести минут, однако это стоит его просмотра. Напомним, что Италия сейчас занимает первое место по количеству инфицированных COVID-19 и погибших от этой заразы – свыше 41 тыс. зараженых и больше 3 тыс. умерших, соответственно.

По последним данным, на Украине опасный вирус обнаружен у 18 человек, два жителя страны скончались.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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