Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Елизавету II и ее мужа спрятали

Елизавету II и ее мужа спрятали
Елизавета II. Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Чета монархов покинула британскую столицу из-за распространения коронавируса

93-летняя Елизавета II уехала из Лондона. потому что опасается за свое здоровье. За своей женой последовал принц Филипп, который также находится в зоне повышенного риска подхватить COVID-19. 

Супругов перевезли в Виндзорский дворец. Перед отъездом Елизавета II обратилась к жителям Великобритании с призывом держать удар перед эпидемией. Королева вылетела в резиденцию на неделю раньше обычного срока, сообщает Daily Star. 

Вместе с Филиппом они пробудут в самоизоляции в течение 12 недель, рассказал источник издания. Известно, что Елизавета II продолжит активную государственную деятельность даже на карантине. 

Британцев призвали по возможности работать из дома и сократить походы в рестораны и бары. 

Сообщается, что принц Чарльз вместе с герцогиней Камиллой не покинут столицу, несмотря на опасность заражения коронавирусом.

Ранее "Утро" рассказало, что Европа снимет санкции с России ради победы над коронавирусом.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Придумайте имя
Ответить
Прячут Бабку по углам. И по дням, и по ночам:))
1
новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей