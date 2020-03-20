Чета монархов покинула британскую столицу из-за распространения коронавируса

93-летняя Елизавета II уехала из Лондона. потому что опасается за свое здоровье. За своей женой последовал принц Филипп, который также находится в зоне повышенного риска подхватить COVID-19.

Супругов перевезли в Виндзорский дворец. Перед отъездом Елизавета II обратилась к жителям Великобритании с призывом держать удар перед эпидемией. Королева вылетела в резиденцию на неделю раньше обычного срока, сообщает Daily Star.

Вместе с Филиппом они пробудут в самоизоляции в течение 12 недель, рассказал источник издания. Известно, что Елизавета II продолжит активную государственную деятельность даже на карантине.

Британцев призвали по возможности работать из дома и сократить походы в рестораны и бары.

Сообщается, что принц Чарльз вместе с герцогиней Камиллой не покинут столицу, несмотря на опасность заражения коронавирусом.

Ранее "Утро" рассказало, что Европа снимет санкции с России ради победы над коронавирусом.