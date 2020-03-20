Специальные индульгенции выдадут медикам и тем, кто молится за спасение от COVID-19

Пресс-служба Ватикана сообщила, что начнет предоставлять особые индульгенции тем, кто заразился китайским коронавирусом. Прощение за грехи также получат врачи, их родственники и все верующие, которые усердно молятся о выздоровлении инфицированных.

В Ватикане заявили, что сейчас человечество страдает от страхов, физических неудобств и моральных переживаний во время пандемии COVID-19, цитирует обращение пресс-службы "РИА Новости".

Составители декрета о выпуске индульгенций напомнили, что Папа Римский Франциск ранее призывал молиться за здоровье заразившихся коронавирусом.

Прощение смогут получить католики, которые участвуют в таинствах покаяния и освящения хлеба и вина.

Ранее "Утро" рассказало, что голосование по поправкам в Конституцию могут перенести.