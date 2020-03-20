Российского политолога накажут за вранье о коронавирусе
Политолог Валерий Соловей может получить штраф за распространение лживой информации о вирусе COVID-19, с которой он выступил в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Согласно инкриминируемой ему статье КоАП, он может заплатить до 100 тыс. рублей.
"16 марта 2020 г. на сайте СМИ "Эхо Москвы" было опубликовано интервью с политологом В. Соловьем. Со ссылкой на анонимные источники он сообщил, что в Российской Федерации имеется порядка 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 г., а количество инфицированных оценивается в 130-180 тыс.", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что распространяемые фейковые данные о смертельном коронавирусе приводят к панике среди населения, а также нарушениям общественного порядка и безопасности.
Как пишет "ЦарьГрад", лживую информацию политолог сообщил в программе "Особое мнение". По словам Соловья, количество жертв от COVID-19 в РФ гораздо больше и в будущем от него якобы умрут миллионы человек. Эксперт не раскрыл, откуда у него такие "сведения".
Сейчас запись передачи с политологом, а также стенограмма к ней удалены с сайта "Эха Москвы" по требованию Роскомнадзора.
По последним данным оперштаба, число инфицированных коронавирусом в РФ возросло с 199 до 253 человек. Также сегодня стало известно, что российские ученые
разработали сразу шесть препаратов от новой заразы, одновременно проходит испытания и вакцина от COVID-19.
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