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Россиянам привезут лекарства на дом

Россиянам привезут лекарства на дом
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Отвечать за реализацию предписания будут три министерства

Лекарства без рецепта могут начать продавать онлайн с 27 марта. Эта дата обозначена в правительственном плане укрепления экономики в связи с пандемией коронавируса. 

Документ был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Исполнителями предписания значатся Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России, сообщает ТАСС. 

17 марта Владимир Путин издал распоряжение, по которому безрецептурные лекарства в России начнут отпускать дистанционно, потому что стало известно о росте числа заболевших. Новые случаи зафиксированы в обеих столицах. 

Ранее "Утро" рассказало, что голосование по поправкам в Конституцию могут перенести.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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