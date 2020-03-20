Отвечать за реализацию предписания будут три министерства

Лекарства без рецепта могут начать продавать онлайн с 27 марта. Эта дата обозначена в правительственном плане укрепления экономики в связи с пандемией коронавируса.

Документ был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Исполнителями предписания значатся Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России, сообщает ТАСС.

17 марта Владимир Путин издал распоряжение, по которому безрецептурные лекарства в России начнут отпускать дистанционно, потому что стало известно о росте числа заболевших. Новые случаи зафиксированы в обеих столицах.

Ранее "Утро" рассказало, что голосование по поправкам в Конституцию могут перенести.