Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести
Эпидемия коронавируса влияет и на работу Центральной избирательной комиссии РФ, которая скорректировала сегодня процедуру всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию страны. Например, увеличен срок проведения досрочного плебисцита с трех до семи дней, а также предоставлена возможность отдать свой голос вне помещения, если этого потребует эпидемиологическая ситуация в регионе.
Одновременно, как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, предполагается и приостановка подготовки к проведению референдума.
"Ни при каких условиях не будет проходить, если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны и руководство страны примет соответствующее решение", – цитирует ТАСС Памфилову.
Тогда все подготовительные мероприятия заморозят до назначения новой даты плебисцита. В данном отношении, по ее словам, российская избирательная система является современной, гибкой и готовой к любым ситуациям. При этом она призвала ЦИК сейчас не расслабляться.
Как рассказал изданию "Взгляд" политолог Антон Тимченко, Центризбирком скорректировал порядок голосования, поскольку в условиях пандемии COVID-19 для ведомства наивысшим приоритетом остается "безопасность и здоровье людей", так как нельзя допускать того, чтобы в помещении скапливалось в одно время много людей.
Эксперт назвал ситуацию с эпидемией нестандартной, в связи с чем "перед ЦИК стоит беспрецедентный вызов". Однако изменения, объявленные в пятницу, 20 марта, "служат созданию максимального удобства для граждан, чтобы они могли реализовать свое право".
И, конечно, если ситуация будет критичной в плане распространения коронавируса, референдум приостановят и на какое-то время его отложат, "поскольку закон позволяет провести голосование и позже", резюмировал политолог.
Напомним, ЦИК запустил сайт конституция2020.рф, на котором есть вся
информация о всероссийском голосовании и поправках в Конституцию.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Гороскоп на 20 марта: повезет четырем знакам
- Аномальное тепло придет в Москву в апреле
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик