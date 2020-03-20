Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы и в политическую жизнь России

Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в пятницу, 20 марта.

Она добавила, что в ЦИК допускают перенос даты голосования россиян по поправкам из-за эпидемии коронавируса. Но пока подготовка идет с расчетом, что все состоится по плану – 22 апреля 2020 г., передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что здоровье граждан важнее голосования, и предложил варианты.