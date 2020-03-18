Правила могут изменить из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин рассказал, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет со всеми мерами предосторожности из-за пандемии COVID-19. Так, по словам главы государства, возможен вариант, при котором россияне смогут выразить свое мнение через портал Госуслуг.

Как отметил Путин, будут использованы все способы, которые позволяет закон.

"Проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования", – цитирует президента ТАСС.

Он добавил, что люди будут находится на большом расстоянии друг от друга, ведь главное, по его словам, здоровье россиян, передает агентство "ФедералПресс".

Ожидается, что голосование состоится 22 апреля 2020 года.