Первые зараженные коронавирусом появились в Хабаровске и Якутии
Число заболевших в России растет
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Хабаровске и Якутии. По предварительным данным, там заболели девять человек.
Трое жителей Хабаровска вернулись из Италии, пишет ТАСС. Пациентов изолировали в инфекционные боксы.
В Якутии также появились первые инфицированные. Среди них – глава "Якутской топливно-энергетическая компании" Андрей Коробов. Заразиться также могли шесть человек из его окружения, их госпитализировали, сообщает РБК.
Вчера, 19 марта, в России стало известно о 54 новых заболевших коронавирусом. В Москве умерла первая зараженная COVID-19 пациентка.
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