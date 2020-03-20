Число заболевших в России растет

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Хабаровске и Якутии. По предварительным данным, там заболели девять человек.

Трое жителей Хабаровска вернулись из Италии, пишет ТАСС. Пациентов изолировали в инфекционные боксы.

В Якутии также появились первые инфицированные. Среди них – глава "Якутской топливно-энергетическая компании" Андрей Коробов. Заразиться также могли шесть человек из его окружения, их госпитализировали, сообщает РБК.

Вчера, 19 марта, в России стало известно о 54 новых заболевших коронавирусом. В Москве умерла первая зараженная COVID-19 пациентка.