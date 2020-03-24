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В Италии сняли флаги ЕС и заменили их российскими

продолжениеВ России умерла вторая больная коронавирусом
Жители "сапожка" благодарят нашу страну за помощь в борьбе с COVID-19

Итальянцы оценили помощь. За то, что РФ направила в западную страну медикаменты, экспресс-тесты на коронавирус и врачей, жители "сапожка" развесили на улицах национальные флаги нашего государства.

Символ Евросоюза – золотые звезды на синем фоне – оказался снят и свернут. Документальное подтверждение произошедшему разместила пользовательница "Телеграма", пишущая под ником Prosto.Sivkova.

"Италия снимает флаги Евросоюза. Европа же сказала им, мол, сами разгребайте свои проблемы. В итоге вешают русские флаги", – уточнила автор поста. И добавила, что 24 марта в 18:00 по местному времени на улицах прозвучит гимн нашей страны.

Россия решила оказать помощь Италии, поскольку инфекция из Китая разбушевалась на территории этой европейской страны со страшной силой. Там от COVID-19 погибли больше людей, чем в любой другой стране мира. К тому же Италия опередила по количеству летальных исходов государство-источник коронавируса – КНР. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Когда всё кончиться останется только территорию занять.
Геннадий Чебурашкин
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Отбиваются от рук?!
В Италии находится самая большая группировка войск США.
К тому же Италия находится на втором месте по вложениям в госдолг США.
Так что бунтовать итальянцам никто не позволит.
Холоп должен знать своё место!
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