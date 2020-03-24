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В России умерла вторая больная коронавирусом

продолжениеНайдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19
Женщина скончалась в клинике в Коммунарке

В Москве зафиксировали второй случай смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Умерла 69-летняя женщина. Об этом сообщили источники в больнице. 

По данным осведомителей, пожилая дама инфицировалась от дочери, которая недавно вернулась из Португалии, пишет "МК". 

На сегодня это уже второй случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19 в России. Ранее сообщалось о погибшей женщине. 

Ранее "Утро" опубликовало последние новости о коронавирусе в России – 2020 на 24 марта. 


Рина КРАСНОВА

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