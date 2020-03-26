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"Трупы вывозят грузовиками": россиянка сняла страшный репортаж в Италии

"Трупы вывозят грузовиками": россиянка сняла страшный репортаж в Италии
Фото: Beppe Bedolis/Ropi/www.globallookpress.com
продолжениеАктер из "Клана Сопрано" умер от коронавируса
Россиян призвали не повторять ошибок Европы

В Италии почти нет семей, которые обошел коронавирус, как и мест на кладбищах в Бергамо, сообщила жительница страны. Она предупредила россиян о расползающейся угрозе, напомнив, что всего месяц назад на родине эпохи Возрождения все было относительно спокойно.

Однако инфекция COVID-19 поработила ее молниеносно. Теперь итальянцы сидят дома, покидая его раз в неделю в масках и перчатках, чтобы дойти до ближайшего магазина. Нарушители платят огромные штрафы.

Впрочем, это не самое страшное. Весь ужас в том, что местные врачи работают сутками и "мрут как мухи". Под больницы приспосабливают любые здания и даже лайнер. Ежедневно жертвами коронавируса становятся сотни человек. На севере страны, по словам очевидицы страшных событий, "тела вывозят грузовиками", которых уже не достаточно.

"Если вашего родственника увезли с короной (коронавирусом – прим. ред.), и он не смог выздороветь, то вы его больше никогда не увидите. С телом не дают прощаться, а увозят напрямую в крематорий", – пишет во "ВКонтакте" женщина.

Изложенные ею жуткие картины находят подтверждение в СМИ. В интернет-пространстве имеются кадры, как военные вывозят трупы скончавшихся от вируса COVID-19 людей. Также в прессе есть информация о нехватке мест на кладбищах и безостановочной работе крематориев, пишет "Газета.Ru". Об умирающих медиках рассказала врач-реаниматолог Ирина Шлычкова ведущим программы "60 минут".

Она призывает Россию не повторять ошибок Европы, ибо ей "уже не до шуток". Жительница Италии настоятельно советует придерживаться всех правил на карантине, мыть руки и носить маски, не принимать гостей и самим сидеть дома.

По последним данным интерактивной карты института Хопкинса, от новой коронавирусной инфекции умерли свыше 8 тысяч пациентов. Количество больных китайской пневмонией – в десять раз больше.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Roman S
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Вопрос
Почему в Германии не так?
Ни фига подобного.В Италии больше вируса,потому что там в разы больше туристов-китайцев побывало в начале года.А Германия в плане туризма явно уступает многим странам Европы и особенно Италии.
Тимур Нигамов
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Вопрос
Почему в Германии не так?
Потому что в Италии развалилась система здравоохранения. На всех не хватает аппаратов ИВЛ, не хватает тестов, не хватает лекарств и главное не хватает медиков. Итальянцы проспали момент, когда можно было остановить эпидемию в самом начале. Италия это пример, то как нельзя поступать и что из этого, в конце концов, может получиться.
Вопрос
Ответить
Почему в Германии не так?
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