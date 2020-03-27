Если эпидемия в стране продолжит набирать обороты, то курс валюты в стране вновь вырастет до внушительных значений

Непростая экономическая ситуация в стране заставляет все больше волноваться о будущем. Ведь с ростом курса валют придется готовиться и к повышению цен. О том, как будут обстоять дела с долларом и евро в конце марта и апреле 2020 г., – в материале "Утра".

"В последние дни на российском внутреннем валютном рынке наблюдалось некоторое укрепление рубля к основным валютам. После пиковых значений в районе 82 доллар США скорректировался до уровня 77. Сейчас пара доллар – рубль торгуется в плотном диапазоне 78,50 – 79,50" , – отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов .



По его словам, главный негативный фактор для рубля – эпидемия коронавируса, из-за которой растет уровень рисков в мировой финансовой системе.

"Любая информация о спаде пандемии благоприятно отражается на рубле. Думаю, что в худшем сценарии пара доллар – рубль может снова протестировать уровень 82. В текущей ситуации будет сохраняться тенденция к медленному укреплению рубля и выходу в торговый диапазон 75 – 77", – заключил он.

