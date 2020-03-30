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Доллар взлетел выше 80 рублей из-за рухнувшей цены на нефть

Доллар взлетел выше 80 рублей из-за рухнувшей цены на нефть
Фото: pixabay.com
продолжениеДоллар снова подорожает: дешевая нефть утопит рубль
Курс национальной валюты сильно упал

Рубль дешевеет. На открытии торгов в понедельник, 30 марта, на Московской бирже за доллар дают более 80 руб., за евро – почти 89 рублей. Подорожание составило 1,3 руб. и 1,05 руб. соответственно по сравнению с предыдущим днем торгов.

Эксперты связывают ослабление рубля с резким падением цены на нефть.

При этом аналитики отмечают, что тенденция на понижение курса рубля, наблюдающаяся в последние три недели, не привела к панической скупке иностранной валюты, как это бывало в России в предыдущие кризисы. По мнению специалиста "Открытия Брокер" Константина Бушуева, это может быть связано с оптимистическим прогнозом по инфляции в РФ. В частности, агентство Fitch считает, что повышение цен по итогам 2020 г. , несмотря на нынешний обвал рубля, составит 4,3%. Для сравнения: инфляция в 2015 г. составила 17%, пишет "Эксперт".

Между тем на ряд позиций в магазинах цены уже значительно подскочили. В частности, на крупы, особенно гречку, макароны, холодильники и ноутбуки. Но это явление временное, уверены аналитики, и связано оно с мерами карантина: вынужденные сидеть дома россияне делают запасы продуктов и обустраивают себе рабочие места на удаленке.

Николай ВИКТОРОВ

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Мудрец-предсказатель.
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Ничего лишнего. Всего лишь констатация фактов и параллели между прошлым и будущим.
Мудрец-предсказатель.
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Запасаемся попкорном и наблюдаем за развалом империи ЗЛА-россии. Проводим аналогии. Ровно через 6 лет в 86 году после Олимпиады 1980 взорвался Чернобыль, Горбачёв объявил о перестройке, саудиты опустили цену на нефть, также через 6 лет после Олимпиады 2014 путин объявил об конституционной перестройке, катастрофа мирового порядка "короновирус" и саудиты опустили цену на нефть. В 2023 году через 9 лет после Олимпиады 2014 г россия выведет войска с Украины и Сирии, точно также как вывел СССР с Афганистана в 1989 г, а в 2025 через 11 лет после Олимпиады 2014 г россия распадется, как СССР в 1991г.
Осьмушка
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Они скупали доллары тонной - в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
Осьмушка
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По чём бумага ФРС на сегодня?
Чарговая
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ФРС напечатало очередные 2 триллиона, это 3 состава забиты бумагой, покупай не ленись
Арговая
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Гробы из долларов покупают. В Италии за день 1000 гробов.
Вячеслав Москва
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Цены на нефть и курс рубля сегодня не самая главная новость.
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