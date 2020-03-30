Курс национальной валюты сильно упал

Рубль дешевеет. На открытии торгов в понедельник, 30 марта, на Московской бирже за доллар дают более 80 руб., за евро – почти 89 рублей. Подорожание составило 1,3 руб. и 1,05 руб. соответственно по сравнению с предыдущим днем торгов.

Эксперты связывают ослабление рубля с резким падением цены на нефть.

При этом аналитики отмечают, что тенденция на понижение курса рубля, наблюдающаяся в последние три недели, не привела к панической скупке иностранной валюты, как это бывало в России в предыдущие кризисы. По мнению специалиста "Открытия Брокер" Константина Бушуева, это может быть связано с оптимистическим прогнозом по инфляции в РФ. В частности, агентство Fitch считает, что повышение цен по итогам 2020 г. , несмотря на нынешний обвал рубля, составит 4,3%. Для сравнения: инфляция в 2015 г. составила 17%, пишет "Эксперт".

Между тем на ряд позиций в магазинах цены уже значительно подскочили. В частности, на крупы, особенно гречку, макароны, холодильники и ноутбуки. Но это явление временное, уверены аналитики, и связано оно с мерами карантина: вынужденные сидеть дома россияне делают запасы продуктов и обустраивают себе рабочие места на удаленке.