Из-за резкого падения цен на черное золото курс национальной валюты опустится еще ниже, считают эксперты

Новость о том, что цена доллара вновь превысила отметку в 80 руб., взволновала россиян. Ведь повышение курса валют повлечет рост цен на продукты, одежду, косметику, топливо и многое другое. О том, как будет вести себя зарубежная валюта в апреле 2020 г., – в тексте "Утра".

Курс рубля практически напрямую зависит от цен на нефть, а они снижаются на фоне пандемии вируса и падения мирового производства, рассказал Николай Клёнов, финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management.

Пока трудно прогнозировать, когда коронавирус пойдет на спад и производство начнет восстанавливаться. Скорее всего, даже беспрецедентные стимулирующие меры правительств многих стран не приведут к быстрому восстановлению мировой экономики и росту спроса на нефть.



К тому же на рынке наблюдается переизбыток нефти, о чем говорят высокие уровни его запасов. Даже если странам-участникам рынка удастся договориться о снижении добычи, в среднесрочной перспективе это не приведет к росту котировок до комфортного для России уровня, считает специалист.

Вероятно, в среднем цены на нефть до конца лета не будут превышать $30 за баррель, и это будет ослаблять курс рубля. В дополнение ко всему России сложно удерживать позиции на нефтяном рынке с учетом санкций, отметил Клёнов и предположил:

"Так что наиболее вероятный прогноз курса на весну и лето – 80 – 90 рублей за доллар".

Того же мнения придерживается и эксперт Ашот Торосян из Международной финтех-компании TWINO.

"Пока же наиболее вероятным сценарием по колебанию курса рубля, остается коридор в 75 – 80 рублей за доллар США. Мы полагаем, что если не будет новых шоков, то рубль будет колебаться в этих рамках. При негативном доллар может подорожать до 82 – 83 рублей",

– пояснил он.

По некоторым прогнозам, ситуация с рублем может измениться уже в июле – августе 2020 года.

"Нефтяные цены должны пойти вверх, где-то начиная с середины лета, тогда может появиться вероятность для укрепления рубля без интенсивной поддержки со стороны Банка России и Минфина", – добавил Торосян.

Ранее "Утро" публиковало подробный прогноз о курсе рубля на весну 2020 года.