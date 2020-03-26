Национальная валюта продолжит падение на фоне растущего курса доллара и евро

С утра на валютном рынке ничего не предвещало беды. Напротив, с начала торгов доллар провалился почти на 1,51 рубля – с 79,6 до 78,09 рубля за единицу американской валюты. К полудню впервые за неделю стоимость доллара опустилась ниже отметки 77. Евро с начала торгов также за два часа опустился на 1,3 рубля, что заставило многих участников рынка поверить в возможность отскока российской валюты, после пережитого ею падения.





Причиной укрепления российской валюты стали беспрецедентные меры, осуществленные ФРС США по вливанию средств в экономику. Говоря простым языком, Федрезерв просто запустил печатный станок на всю мощь, и свеженапечатанные доллары хлынули на рынок. Небольшой кусочек от этой небывалой "раздачи" удалось ухватить и рублю, чем собственно и объясняется его вчерашний скачок. Ни каких других причин для укрепления российской валюты не было и в ближайшее время не предвидится. И это в полной мере доказали события вчерашнего дня. После полудня участники рынка возобновили распродажу рубля на фоне продолжающегося падения нефтяных цен.

Новый импульс снижения курса последовал сразу после выступления президента по поводу мер по противостоянию эпидемии коронавируса. Путин объявил о снижении ставки отчислений страховых взносов с 30% до 15% для предприятий малого и среднего бизнеса.

Эти меры были тут же "компенсированы" введением 15-процентного налога на дивиденды крупных компаний, а также 13-процентного налога на процентный доход физических лиц от размещения депозитов на сумму более 1 млн рублей.

Судя по реакции рынков, ничего хорошего от таких мер финансисты не ожидают

Действительно, снижение страховых взносов сегодня уже вряд ли поможет малому бизнесу, пошедшему под нож из-за девальвации рубля и карантинных мер. В тоже время, более крупные предприятия получают вполне ощутимый налог на дивиденды. Сподобит ли это крупный бизнес инвестировать заработанные средства в самого себя, а не выводить их в карманы акционеров – далеко не факт.

Самой же неожиданной и необъяснимой мерой стали семидневные каникулы для всей страны, оплачивать которые должны и без того переживающие не лучшие времена предприятия. В итоге, после всего этого от утреннего бодрого роста рубля не осталось и следа.

Вырастет ли курс рубля снова и когда это произойдет – большой вопрос. И обусловлено это главной силой целиком и полностью определяющей судьбу рубля – ценами на нефть

"После данных от Минэнерго США, которые показали рост запасов на 1,6 млн баррелей, но при этом сокращение запасов бензина, нефть отступила к 26-27$, что ослабило рубль до 78,6 рублей за доллар, – заявил "Утру.ру" Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер". – Рынки сейчас очень волатильны, ситуация меняется ежедневно, мировые ЦБ пытаются стимулировать мировую экономику, цены на нефть сильно волатильны из-за неопределенности в отношении дальнейшего спроса и отсутствия конкретных действий со стороны стран ОПЕК+ и США. Российский рубль сильно подвержен изменениям цен на нефть, так как текущие котировки сильно ниже заложенных в бюджет".

В цене на нефть видит причины злоключений рубля и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"В ближайшей перспективе стоит ожидать дальнейшего ослабления национальной валюты на фоне снижения нефтяных котировок до отметок 79-80 в паре с долларом и 85-86 в паре с европейской валютой, – пояснил Деев "Утру". – В конце текущего года рубль может перейти к отметкам 83-85 в паре с долларом, чему будет способствовать дефицит бюджета РФ (может составить 3,5% ВВП), а также внешние долги российских производителей".