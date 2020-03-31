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Рубль резко подорожал вопреки прогнозам

Рубль резко подорожал вопреки прогнозам
Фото: pixabay.com
Инвесторы, поспешившие распрощаться с "деревянным", поторопились

Российский рубль заметно укрепился во вторник, 31 марта, по отношению в мировым валютам. В 15:00 мск на Московской бирже за доллар давали 78,46 руб., что на 86 коп. ниже сегодняшнего максимума. Евро подешевел на 1,66 руб. до отметки 85,96 рубля.

Накануне рубль сильно падал, и на рынке преобладали панические настроения. Большинство экспертов прогнозировали дальнейшее снижение курса российской валюты.

Укрепление рубля происходит на фоне дорожающей нефти. Так, на Лондонской бирже баррель марки Brent с поставками в июне поднялся в цене на 5% до $27,8, передает ТАСС.

При этом в Кремле и ранее утверждали, что слабый рубль и низкие цены на нефть – это временное явление, пишет URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ

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