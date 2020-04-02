Курс доллара в апреле продолжит расти

Российский рубль подешевел до 78,73 за доллар и 86,3 за евро, а к концу недели курс снизится еще больше. Так считает эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая.

По мнению аналитика, ослабление рубля будет идти медленными, но верными темпами, и уже к 10 апреля стоит ожидать доллар по 80,9 – 82,0 руб. и евро по 88,3 – 89,5, передает "Российская газета".

При этом дальнейшее падение цен на нефть может еще больше ослабить "нефтяные" валюты, в том числе и российскую. Переговоры нефтепроизводителей, которые еще даже не назначены, в любом случае не приведут к быстрым изменениям на рынке, а Россия уже продает черное золото себе в убыток. Поэтому давление на рубль продолжится, и его курс может достичь 87 руб. за доллар и 93 руб. за евро.

В связи с этим эксперт советует избавляться от рублевых накоплений и вкладываться в золото.

Ранее эксперты оценили, как на курс валют в России влияет объявленный властями карантин.

Отметим, что в четверг, 2 апреля, в начале торгов на Московской бирже курс рубля начал с повышения. За доллар давали 77,5 руб., за евро – 84,88 рубля.