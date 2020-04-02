Иностранная валюта начала терять ценность после слов президента РФ о продлении вынужденных каникул до 30 апреля

Курс доллара начал снижаться и составил 77,73 рублей на 18:16 мск по данным Московской биржи. Курс евро снизился до 85,74 рублей. Цена иностранной валюты начала уменьшаться после срочного выступления российского лидера.

Ряд экспертов прогнозируют укрепление рубля и падение иностранной валюты к лету.

"Спрос на нефть упал в результате эпидемии коронавируса, которая приводит к изоляции многих регионов, к остановке многих экономических процессов. Нефть упала к 20 долл. за барр., уровню, который многие эксперты называют пороговым, рубежом себестоимости для основных игроков", – говорил в разговоре с "Утро.ру" ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

По его словам, уже сейчас наметился процесс снижения добычи, в США закрываются буровые, многие компании сворачивают инвестиционные проекты.

"Все это неизбежно приведет к сокращению предложения и росту цен на нефть. Можно предположить, что летом цены вернутся к уровню 40 долл. Естественно, российский рубль будет реагировать на это, можно ожидать, что пара доллар-рубль опустится до 72",

– отмечал он.