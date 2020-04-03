Рублю пошли на пользу объявленные каникулы

В пятницу, 3 апреля, курсы иностранных валют продолжили начавшееся накануне движение в пользу рубля. Так, на Московской бирже утром доллар упал в цене на 7 коп. – до 77,33 руб., евро на 24 коп. – до 83,62 рубля. Это минимальные отметки с 25 марта.

По мнению аналитиков, укреплению рубля способствуют два основных фактора. Во-первых, решение властей РФ продлить общенациональный карантин до конца апреля. Это, конечно, большая нагрузка для экономики, зато есть уверенность, что эпидемия коронавируса не получит значительного развития. Во-вторых, вверх пошли цены на нефть. Баррель сорта Brent продавался накануне по $36 – после недавнего обвала до $20 это колоссальный и неожиданный скачок.

"Произошло это после сообщения американского президента о том, что он ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти", - отметил в беседе с "Экспертом" аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Более того, Дональд Трамп сообщил, что Москва и Эр-Рияд, дескать, готовы сократить поставки нефти на целых 10 – 15 млн баррелей в сутки – это гораздо больше, чем тот объем сокращений, на который Россия не согласилась в начале марта.

В РФ данную информацию не подтвердили, однако позднее стало известно, что переговоры стран в рамках ОПЕК+ назначены на 6 апреля в режиме видеоконференции. Надежда на стабилизацию нефтяных цен поддерживает рубль, указывают эксперты.

Впрочем, пока курс не устойчив. Уже в 10:35 мск доллар пошел в рост и достиг уровня 77,45 руб., евро при этом усилил снижение до 83,6 рубля.