Доллар упадет: прогноз курса валют на неделю
Из-за роста цен на нефть американская валюта снижалась на прошлой неделе. Эксперты предполагают, что с 6 апреля тенденция продолжится, хоть и не надолго.
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал, что рубль укреплялся, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в России и метания фондовых рынков. В результате российскую валюту перепродали, а из-за того, что новых обвалов на фондовых рынках не было, ее покупка стала более привлекательной.
"Со стороны денежного баланса, "самоизоляция в России обещает обернуться провалом спроса на иностранные товары, сделав товары первой необходимости главным приоритетом покупателей", – отметил эксперт в разговоре со "СвободнойПрессой", добавив, что это приведет к тому, что спрос на валюту сократится – рубль будет расти.
Также падению доллара может поспособствовать вероятное соглашение о сокращении добычи нефти Россией, США и странами ОПЕК.
Впрочем, доллар упадет временно, рубль не вернется к тем показателям, которые были в начале 2020 года. Однако на следующей недели прогноз для российского "деревянного" неплохой.
Доллар, по мнению специалиста, вполне может снизится до 74 рублей, евро – до 82,5 рублей.
Рубль рухнул в начале марта после того, как страны ОПЕК+ не смогли впервые с 2016-го договориться о новой сделки.
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