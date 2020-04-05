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Доллар упадет: прогноз курса валют на неделю

Доллар упадет: прогноз курса валют на неделю
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рубль значительно укрепится

Из-за роста цен на нефть американская валюта снижалась на прошлой неделе. Эксперты предполагают, что с 6 апреля тенденция продолжится, хоть и не надолго.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал, что рубль укреплялся, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в России и метания фондовых рынков. В результате российскую валюту перепродали, а из-за того, что новых обвалов на фондовых рынках не было, ее покупка стала более привлекательной. 

"Со стороны денежного баланса, "самоизоляция в России обещает обернуться провалом спроса на иностранные товары, сделав товары первой необходимости главным приоритетом покупателей", – отметил эксперт в разговоре со "СвободнойПрессой", добавив, что это приведет к тому, что спрос на валюту сократится – рубль будет расти. 

Также падению доллара может поспособствовать вероятное соглашение о сокращении добычи нефти Россией, США и странами ОПЕК.  

Впрочем, доллар упадет временно, рубль не вернется к тем показателям, которые были в начале 2020 года. Однако на следующей недели прогноз для российского "деревянного" неплохой. 

Доллар, по мнению специалиста, вполне может снизится до 74 рублей, евро – до 82,5 рублей. 

Рубль рухнул в начале марта после того, как страны ОПЕК+ не смогли впервые с 2016-го договориться о новой сделки. 

Полина ИВАНОВА

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