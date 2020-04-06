Евро тоже потерял в цене

Доллар впервые с 18 марта упал ниже 76 рублей. Его стоимость составила 75,94. Об укреплении российской валюты говорят данные Московской биржи.

Евро тоже потерял в цене. Он опустился до отметки в 81,96 рубля. Напомним, что евро с 17 марта не стоит меньше 82 рублей.

Несмотря на позитивное для российской экономики развитие событий, специалисты советуют готовиться к худшему. Граждан РФ предупредили, что стоимость доллара может достигнуть 89 руб., а вот цены на нефть вполне способны ужать до критического уровня в $20 за баррель.

Ранее "Утро" писало о том, как Россия будет выходить из экономического кризиса.