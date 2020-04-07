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Доллар упадет: озвучен прогноз по курсу валют на апрель

Доллар упадет: озвучен прогноз по курсу валют на апрель
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Самоизоляция может неожиданно сыграть на руку россиянам

Рубль окрепнет в апреле из-за падения спроса на иностранные товары и поездки. Из-за самоизоляции в стране россияне сконцентрируются на товарах первой необходимости, что вызовет сокращение спроса на валюту.

Об этом в интервью "Российской газете" заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Другим фактором поддержки рубля, по его мнению, должно стать вероятное согласованное сокращение добычи нефти от ОПЕК, России, США, Канады и Бразилии. Обсуждения в рамках ОПЕК запланированы на этот четверг, а в пятницу тему сокращения добычи нефти обсудят министры Большой двадцатки.

В середине марта российский рубль обвалился из-за низкой цены на нефть марки Brent, после того как Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти. Цена упала до $25 за баррель.

В результате российский рубль вышел на второе место по волатильности к доллару, пропустив вперед только мексиканский песо.

В какой-то момент доллар стоил более 80 руб., но затем американская валюта все же начала дешеветь.

Судя по последним новостям с биржи, доллар и евро незначительно снижаются. Американская валюта торгуется на отметке 75,41 руб., европейская – 82 рубля.

Александр ИЛЬИН

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