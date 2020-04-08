Серьезно повлиять на курс валют может встреча стран группы ОПЕК+

Российская валюта после мартовского падения снова укрепляет позиции. Накануне рубль отыграл у доллара 45 коп., у евро – 31 копейку. Курсы на закрытии Московской биржи во вторник, 7 апреля, составили 75,57 руб. и 82,36 руб. соответственно. Как долго продлится эта тенденция, покажет встреча нефтепроизводителей группы ОПЕК+, назначенная на 9 апреля.

На фоне разговоров о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки цены на черное золото марки Brent 7 апреля поднимались до $34 за баррель. "Благодаря этому российская национальная валюта накануне укреплялась", - пояснил "Эксперту" Дмитрий Хомяков из "КСП Капитал УА". По его мнению, в ближайшие дни курс рубля будет "привязан" именно к нефтяному рынку. Но затем главным фактором влияния на мировые валюты снова окажутся новости об эпидемии COVID-19.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, сейчас вся глобальная экономика поставлена на паузу. До мая ситуация не изменится точно. Поэтому стоимость рубля будет подвержена сильным колебаниям из-за малейшего повода: в пределах 70 – 80 руб. за доллар и 77 – 88 руб. за евро. Если нефтепроизводителям удастся договориться, а пандемия коронавируса пойдет на спад, это будет позитивно для рубля. В противном случае впереди у российской валюты новые антирекорды.

Ранее эксперты рассказали, как на курс рубля может повлиять отсутствие спроса на зарубежные поездки и импортные товары. При этом поставщики продуктов в России, в том числе отечественных, предупредили о подорожании, связав цены на продовольствие с курсом валют.