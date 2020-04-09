Цена доллара пошла вниз из-за нефтяной сделки
Российская валюта укрепляется в ожидании позитивных новостей с рынка нефти. Торги в четверг, 9 апреля, на Московской бирже начались со снижения курса доллара на 45 коп. – до уровня 74,52 руб. и евро на 29 коп. – до отметки 81,02 рубля. Таким образом, иностранные валюты продолжают дешеветь: накануне доллар уже потерял почти 20 коп., евро – почти 30 копеек.
Главным фактором влияния на валютные курсы в ближайшие дни останутся решения группы ОПЕК+, считает ведущий аналитик компании "8848 Invest" Виктор Першиков. Пока ситуация складывается благоприятно для рубля.
"Наиболее очевидным сценарием изменения цен является укрепление рубля относительно корзины валют. Так, доллар США может подешеветь до 70 рублей, а евро – до 78 рублей уже в этом месяце", – отметил эксперт в комментарии для "Утра".
Страны ОПЕК+ запланировали обсудить кризис на рынке и возможное сокращение добычи 9 апреля. От того, удастся ли им договориться, будет зависеть динамика курса рубля, считает Першиков. По его мнению, в интересах нефтедобывающих стран довести стоимость черного золота до $40 – 50 за баррель. Если это получится, курс рубля продолжит расти.
Отметим, что стоимость нефти в ожидании новой сделки ОПЕК+ повышается. Утром 9 апреля за баррель североморской марки Brent давали $33,07, за западно-техасскую WTI $25,83, что на 3% выше предыдущего дня торгов.
Ранее позитивный сигнал пришел из США. Американцы, не входящие в группу ОПЕК+, готовы поддержать усилия по стабилизации нефтяного рынка и сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. От остальных нефтяных держав они ожидают уменьшения экспорта на 10 – 15 млн баррелей в сутки. Основной вопрос – от какого уровня.
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