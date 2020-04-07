Эр-Рияд хочет "застолбить" сегодняшний уровень

Россия и Саудовская Аравия до сих пор не могут договориться об условиях сокращения добычи нефти. Пока стороны лишь согласовали целевой объем сокращения - 10 баррелей в сутки, - однако до сих пор не ясно, в каких соотношениях они уменьшат добычу.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, Москва хочет отталкиваться от уровня добычи нефти в первом квартале года, до того, как саудовцы резко увеличили добычу. В Эр-Рияде же предлагают рассчитать квоту на основании сегодняшнего уровня.

Получается, что Москве не выгодны условия саудовцев, так как уменьшение будет не таким значительным.

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти с 9,8 до 12,3 млн баррелей, в то время как Россия сохранила уровень 11,3 миллиона.

Обе стороны заинтересованы, чтобы к сделке присоединились США, однако позиция Вашингтона по этому вопросу до сих пор неясна.

Обсуждение уменьшения объемов добычи нефти в рамках ОПЕК запланировано на этот четверг. Встречу, запланированную на 6 апреля, перенесли.

Как сообщалось ранее, страны ОПЕК+ в марте не сумели договориться об объемах добычи нефти, после чего Саудовская Аравия обвалила нефтяной рынок, резко увеличив добычу. После этого падать начал уже российский рубль.