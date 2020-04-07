Снижение цен на топливо убивает российскую экономику и национальную валюту

Отвесное падение мировых цен на нефть, а с ним и экономических перспектив России, связанное с развалом сделки ОПЕК+ из-за нежелания Москвы и Эр-Рияда договориться между собой, может быть приостановлено. Президент РФ Владимир Путин в конце прошлой недели заявил о том, что Россия готова сократить добычу нефти для стабилизации мирового энергетического рынка.

Трамп помирил "Ивана Ивановича" с "Иваном Никифоровичем"?

"Ситуация на энергорынках негативно влияет на финансово-экономическую устойчивость в мире. Россия выступает за долгосрочную стабильность энергорынка, учет интересов производителей и потребителей, баланс цен", – сказал президент РФ, заметив, что для спасения ситуации необходимо убрать с рынка около 10 млн баррелей в сутки.

Напомним, что из-за нежелания России и Саудовской Аравии договориться о новых сокращениях добычи нефти рынок эталонного сорта Brent, стоившего около $50 за баррель в начале марта, рухнул до уровней начала 2000-х гг., то есть до $22 за бочку. Ситуация с российским сортом Urals приняла вообще катастрофический характер – стоимость барреля упала до $10,5, при том что большинство покупателей вообще отказались от ее приобретения.





Очевидно, что ни в Москве, ни в Эр-Рияде не ожидали столь катастрофического эффекта от их "ссоры". Только по прошествии некоторого времени там стали понимать, насколько опасной может оказаться эта "игра" в условиях эпидемии коронавируса, приведшей к резкому сокращению потребления черного золота.

Помирить российского и саудовского "Иван Ивановича" и "Иван Никифоровича" попытался президент США Дональд Трамп. На днях он не без гордости отчитался в своем "Твиттер", что ему это удалось. Судя по последним заявлениям российской и саудовской сторон, возможно, это и так. По крайней мере, на сегодняшний период. Пока можно сказать, что и в России, и в Саудовской Аравии понимают, что новая сделка о сокращении добычи нефти необходима, вопрос остается лишь за тем, кто возьмет на себя какие обязательства.

"Мы готовы к договоренностям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с США. Нас всех беспокоит ситуация", – так ответил на инициативу Трампа Владимир Путин, пояснив, что "находится" в тесном контакте и с Вашингтоном, и с Эр-Риядом.

По словам президента РФ, "сокращение добычи должно идти по-партнерски"

Как пояснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, это может быть 1 млн баррелей в день на ближайшие несколько месяцев.

"Важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию, США и другие страны, не входящие ОПЕК", – добавил министр.

С рынка долой!

Похоже, инициатива Трампа, поддержанная Путиным, найдет отклик и среди других нефтедобывающих стран. По данным Dow Jones, в новой сделке в рамках ОПЕК+ примут участие США, Бразилия и Канада.

В результате с рынка могут быть убраны те самые 10 млн баррелей ежедневных поставок. Предположительно, 3,5 млн баррелей в день может обеспечить Саудовская Аравия (до этого Эр-Рияд напротив взвинтил добычу до 12,3 млн баррелей в сутки). Еще 1,5 млн баррелей в день могут убрать страны ОПЕК. США, Канада и Бразилия могут сократить поставки на 2 млн баррелей в день. Квота России – 1,5 млн баррелей в день, что составляет 12,5% добычи и около 30% экспорта.





Активная позиция, занятая по этому вопросу Россией, может говорить о том, что президент РФ изменил свое мнение относительно объемов снижения добычи, что в свое время привело к срыву сделки. Бессмысленность дальнейших препирательств понимают и саудиты, осознавшие, какая бездна разверзлась перед ними.

В этом нет ничего удивительного, так как буквально за несколько дней стало понятно, что на грани краха оказались экономики и Саудовской Аравии, и России. Относительно последней аналитики успели предсказать рецессию уже в текущем году и обвал курса рубля вплоть до 125 руб. за доллар. Эпидемия коронавируса с остановкой производств и транспортного сообщения показала, что не стоит рассчитывать и на внутренний спрос на черное золото. Неудивительно, что в этой ситуации инициатива Трампа оказалась как нельзя кстати.

О степени возлагаемых на нее надежд можно судить по резкому скачку нефтяных цен и курса рубля после появления первого твита американского президента

Главным вопросом в сложившейся ситуации является то, удастся ли странам закрепить достигнутый успех, или все снова завершится очередными препирательствами.

Все может и сорваться

По последним данным, переговоры в ранках ОПЕК+ могут быть перенесены на 9 апреля.

"Интересно, как долго получится "убалтывать" нефть, ничего реально не делая, – задается вопросом аналитик ФК "Калита Финанс" Дмитрий Голубовский. – Парни рискуют получить последнюю волну падения ниже 20 за баррель, если в ближайшее время не перейдут от слов к делам".

Впрочем, по мнению эксперта, судьба российской экономики сегодня зависит уже не от одних только цен на нефть

"Для рубля колоссальный негатив – продление "каникул", – пояснил он "Утру". – Я вообще плохо понимаю, как экономика это переживет".

Не выражает особого оптимизма в сложившейся ситуации и вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.

"Я не верю в долгосрочную договоренность, – добавил он "Утру". – Проблема с американскими сланцевиками так и не решена. Они не входят в ОПЕК+, а значит, после того как остальные срежут добычу и цены вырастут, они обратно нарастят поставки и продолжат захватывать чужие рынки. Так что новое соглашение, если оно будет достигнуто, долго не проживет. Плюс фактор коронвируса. Спрос на нефть резко упал – самолеты не летают, корабли не плавают, – с рынка должны уйти большие объемы, и они должны уйти за счет "кого-то".

Действительно, все имеющиеся на сегодняшний момент договоренности "балансируют на грани", но наличие намерений и даже малый переговорный процесс лучше, чем состояние ссоры всех участников рынка.

Тот факт, что США сами выражают намерение принять участие в переговорах (они также несут потери от падения цен в условиях эпидемии), дает некоторые поводы для оптимизма. В любом случае, любая стабилизация на рынке нефти станет важнейшей подмогой российской экономике и рублю, пребывающим сегодня в крайне сложной ситуации.