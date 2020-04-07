Дешевая нефть опустила курс рубля на дно
Отвесное падение мировых цен на нефть, а с ним и экономических перспектив России, связанное с развалом сделки ОПЕК+ из-за нежелания Москвы и Эр-Рияда договориться между собой, может быть приостановлено. Президент РФ Владимир Путин в конце прошлой недели заявил о том, что Россия готова сократить добычу нефти для стабилизации мирового энергетического рынка.
Трамп помирил "Ивана Ивановича" с "Иваном Никифоровичем"?
"Ситуация на энергорынках негативно влияет на финансово-экономическую устойчивость в мире. Россия выступает за долгосрочную стабильность энергорынка, учет интересов производителей и потребителей, баланс цен", – сказал президент РФ, заметив, что для спасения ситуации необходимо убрать с рынка около 10 млн баррелей в сутки.
Напомним, что из-за нежелания России и Саудовской Аравии договориться о новых сокращениях добычи нефти рынок эталонного сорта Brent, стоившего около $50 за баррель в начале марта, рухнул до уровней начала 2000-х гг., то есть до $22 за бочку. Ситуация с российским сортом Urals приняла вообще катастрофический характер – стоимость барреля упала до $10,5, при том что большинство покупателей вообще отказались от ее приобретения.
Очевидно, что ни в Москве, ни в Эр-Рияде не ожидали столь катастрофического эффекта от их "ссоры". Только по прошествии некоторого времени там стали понимать, насколько опасной может оказаться эта "игра" в условиях эпидемии коронавируса, приведшей к резкому сокращению потребления черного золота.
Помирить российского и саудовского "Иван Ивановича" и "Иван Никифоровича" попытался президент США Дональд Трамп. На днях он не без гордости отчитался в своем "Твиттер", что ему это удалось. Судя по последним заявлениям российской и саудовской сторон, возможно, это и так. По крайней мере, на сегодняшний период. Пока можно сказать, что и в России, и в Саудовской Аравии понимают, что новая сделка о сокращении добычи нефти необходима, вопрос остается лишь за тем, кто возьмет на себя какие обязательства.
"Мы готовы к договоренностям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с США. Нас всех беспокоит ситуация", – так ответил на инициативу Трампа Владимир Путин, пояснив, что "находится" в тесном контакте и с Вашингтоном, и с Эр-Риядом.
По словам президента РФ, "сокращение добычи должно идти по-партнерски"
Как пояснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, это может быть 1 млн баррелей в день на ближайшие несколько месяцев.
"Важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию, США и другие страны, не входящие ОПЕК", – добавил министр.
С рынка долой!
Похоже, инициатива Трампа, поддержанная Путиным, найдет отклик и среди других нефтедобывающих стран. По данным Dow Jones, в новой сделке в рамках ОПЕК+ примут участие США, Бразилия и Канада.
В результате с рынка могут быть убраны те самые 10 млн баррелей ежедневных поставок. Предположительно, 3,5 млн баррелей в день может обеспечить Саудовская Аравия (до этого Эр-Рияд напротив взвинтил добычу до 12,3 млн баррелей в сутки). Еще 1,5 млн баррелей в день могут убрать страны ОПЕК. США, Канада и Бразилия могут сократить поставки на 2 млн баррелей в день. Квота России – 1,5 млн баррелей в день, что составляет 12,5% добычи и около 30% экспорта.
Активная позиция, занятая по этому вопросу Россией, может говорить о том, что президент РФ изменил свое мнение относительно объемов снижения добычи, что в свое время привело к срыву сделки. Бессмысленность дальнейших препирательств понимают и саудиты, осознавшие, какая бездна разверзлась перед ними.
В этом нет ничего удивительного, так как буквально за несколько дней стало понятно, что на грани краха оказались экономики и Саудовской Аравии, и России. Относительно последней аналитики успели предсказать рецессию уже в текущем году и обвал курса рубля вплоть до 125 руб. за доллар. Эпидемия коронавируса с остановкой производств и транспортного сообщения показала, что не стоит рассчитывать и на внутренний спрос на черное золото. Неудивительно, что в этой ситуации инициатива Трампа оказалась как нельзя кстати.
О степени возлагаемых на нее надежд можно судить по резкому скачку нефтяных цен и курса рубля после появления первого твита американского президента
Главным вопросом в сложившейся ситуации является то, удастся ли странам закрепить достигнутый успех, или все снова завершится очередными препирательствами.
Все может и сорваться
По последним данным, переговоры в ранках ОПЕК+ могут быть перенесены на 9 апреля.
"Интересно, как долго получится "убалтывать" нефть, ничего реально не делая, – задается вопросом аналитик ФК "Калита Финанс" Дмитрий Голубовский. – Парни рискуют получить последнюю волну падения ниже 20 за баррель, если в ближайшее время не перейдут от слов к делам".
Впрочем, по мнению эксперта, судьба российской экономики сегодня зависит уже не от одних только цен на нефть
"Для рубля колоссальный негатив – продление "каникул", – пояснил он "Утру". – Я вообще плохо понимаю, как экономика это переживет".
Не выражает особого оптимизма в сложившейся ситуации и вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.
"Я не верю в долгосрочную договоренность, – добавил он "Утру". – Проблема с американскими сланцевиками так и не решена. Они не входят в ОПЕК+, а значит, после того как остальные срежут добычу и цены вырастут, они обратно нарастят поставки и продолжат захватывать чужие рынки. Так что новое соглашение, если оно будет достигнуто, долго не проживет. Плюс фактор коронвируса. Спрос на нефть резко упал – самолеты не летают, корабли не плавают, – с рынка должны уйти большие объемы, и они должны уйти за счет "кого-то".
Действительно, все имеющиеся на сегодняшний момент договоренности "балансируют на грани", но наличие намерений и даже малый переговорный процесс лучше, чем состояние ссоры всех участников рынка.
Тот факт, что США сами выражают намерение принять участие в переговорах (они также несут потери от падения цен в условиях эпидемии), дает некоторые поводы для оптимизма. В любом случае, любая стабилизация на рынке нефти станет важнейшей подмогой российской экономике и рублю, пребывающим сегодня в крайне сложной ситуации.
Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля
В праздник нельзя много работать и давать в долг
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- "Умрет много людей": Трамп предсказал США тяжелое время
- Белоруссия отказалась от всех поездов в Россию
- Быстро и незаметно: назван еще один способ передачи COVID-19
- Коронавирус объявили опасным для молодых и здоровых
Здоровье
- Похудеть после 40 лет: правильное меню на день
- Гимнастика после 50 лет: пять лучших упражнений для спины
- Йоговский чай: пряный напиток укрепит иммунитет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик