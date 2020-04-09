Сокращать собственную добычу Вашингтон не собирается

Президент США Дональд Трамп задумал решить мировой нефтяной кризис без ущерба для американских компаний. В ход опять могут пойти санкции. Об этом глава Белого дома сообщил руководителям нефтяных компаний Америки накануне онлайн-совещания ОПЕК+.

"Президент Трамп высказался в пользу санкций на импортируемую нефть, возможно, на основании того же закона о торговле, который был использован против Китая", – пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Ранее Вашингтон потребовал от Москвы и Эр-Рияда договориться о существенном сокращении добычи нефти, поскольку сейчас предложение на рынке слишком большое и цены на черное золото опустились ниже себестоимости сланцевой нефти. Американские производители даже заявили, что готовы и сами сократить добычу. Однако Трамп не счел нужным ограничивать своих нефтяных магнатов подобными государственными обязательствами. Вместо этого он предпочел надавить на Россию и Саудовскую Аравию:

"Данная тактика нацелена на усиление позиций США", - раскусил задумку Белого дома американский журналист.

Ранее СМИ сообщали, что нефтепроизводители США лоббируют законопроект, который позволит вводить санкции против российских и саудовских компаний топливно-сырьевой отрасли. Помимо этого, Запад подталкивает Турцию к вооруженному конфликту с Россией в Сирии: это ослабит Москву и заставит ее забыть о нефтяных амбициях.