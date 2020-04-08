Москву хотят любым способом вытеснить с рынка черного золота

Турцию подталкивают к войне с Россией, подогревая их разногласия по Сирии. На самом деле цель интриги – убрать влиятельного игрока с мирового рынка нефти. Такое мнение высказал политолог Олег Двуреченский.

По его словам, сейчас в ближневосточном регионе две горячие точки – Йемен и провинция Идлиб в Сирии. В этих конфликтах замешаны крупнейшие мировые поставщики нефти: Россия, Саудовская Аравия и Иран. Турция, хотя и не является нефтеэкспортером, имеет собственную заинтересованность в сирийских делах. Причем Москве и Анкаре уже трудно находить общий язык по Идлибу. Отступление любой стороны будет ударом по ее авторитету. Поэтому Запад подстрекает Турцию вступить в военный конфликт с Россией, чтобы ослабить Москву и получить дополнительный рычаг давления при решении глобальных вопросов .

"На Западе понимают, что война с Турцией поможет дестабилизировать обстановку внутри России. Сейчас кроме санкций нет других способов давления, – приводит слова политолога "Свободная пресса". – Военный конфликт вызовет общественно-политический кризис в РФ. Таким образом, Россия выпадет с нефтяного рынка".

Резкое падение стоимости нефти произошло в начале марта, после распада сделки ОПЕК+ по ограничению добычи сырья. В ситуацию попытались вмешаться США. Ранее они не были связаны в объемах производства нефти, и, когда члены ОПЕК+ сокращали поставки, американская сланцевая нефть заполняла рынок. Нынешний кризис уже вынудил нефтепроизводителей США закрывать буровые установки, поэтому Вашингтон объявил, что поддержит решение мировых нефтяных держав по уменьшению объема экспорта. Совещание в рамках ОПЕК+ намечено на 9 апреля. Впрочем, американцев участвовать пока не позвали.