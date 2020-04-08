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Москва и Эр-Рияд дожали Вашингтон по вопросу добычи нефти

Москва и Эр-Рияд дожали Вашингтон по вопросу добычи нефти
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы определились с объемами выкачки сырья

Нефтяная война таки больно ударила по нефтяникам США, и они согласились сократить добычу черного золота на 1,8 млн баррелей в сутки, поскольку упавшие цены на него вынуждают местные компании сворачивать свою деятельность. Об этом пишет Reuters со ссылкой на доклад Управления энергетической информации США (EIA).

Отмечается, что в документе нет никаких указаний для промышленников и координации также не предполагается, поскольку движущей силой снижения добычи станут частный сектор и свободный рынок.

Как пишет издание, Россия настаивала на том, что она допустит сокращение производства, только если Соединенные Штаты присоединятся к этому процессу.

Министерство энергетики США заявило, что объем производства в стране сланцевой нефти уже падает без вмешательства правительства, в соответствии с позицией Белого дома, что он не будет вмешиваться.

По прогнозам ведомства, добыча сырья в среднем составит 11 млн баррелей в сутки в 2021 году, что коррелируется примерно с 2 млн баррелей в сутки по сравнению с пиком конца 2019-го.

Но Москва считает, что естественное снижение производства не было таким же, как добровольное сокращение добычи, о чем сейчас ведутся переговоры.

Ключевым элементом дискуссий является достижение соглашения о том, какие уровни национального производства использовать для расчета любых сокращений производства – с апрельских данных или период до этого. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что для Москвы приемлемы цифры первого квартала текущего года.

Источники агентства утверждают, что для России и Саудовской Аравии участие Штатов в сокращении добычи принципиально. Предположительно, страны ОПЕК+ готовы убрать с рынка до 10 млн баррелей. Встреча в режиме видеоконференции пройдет в четверг, 9 апреля. Обсуждение с США и Канадой должно состояться на следующий день в ходе встречи министров государств "Большой двадцатки".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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