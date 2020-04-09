Европейская валюта последний раз достигала таких показателей 6 марта

Сразу после того, как появились первые слухи о договоренностях Москвы и Эр-Рияда, которые проводят переговоры в рамках ОПЕК о сокращении добычи нефти, евро пошел вниз.

Как свидетельствуют данные Мосбиржи, европейская валюта к 18:00 стоила 79 рублей. Ниже 80 рублей евро не опускался целый месяц – с 6 марта, напоминает телеграм-канал "Карточный домик".

Стоимость доллара тоже уменьшилась. Американская валюта торгуется на уровне 73, 4 рубля.

Валюты резко взлетели в начале марта, когда страны ОПЕК не смогли договориться о новой сделке впервые с 2016 года. Из-за того, что участницы не условились об объемах сокращения нефти, доллар поднимался до 81 рубля.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что на фоне дорожающей нефти доллар продолжит падать, но не надолго. Эксперты предполагали, что пока российский деревянный не вернется к показателям начала 2020 года.