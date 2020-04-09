Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Евро упал ниже 80 рублей впервые за месяц

Евро упал ниже 80 рублей впервые за месяц
Фото: pixabay.com
Европейская валюта последний раз достигала таких показателей 6 марта

Сразу после того, как появились первые слухи о договоренностях Москвы и Эр-Рияда, которые проводят переговоры в рамках ОПЕК о сокращении добычи нефти, евро пошел вниз. 

Как свидетельствуют данные Мосбиржи, европейская валюта к 18:00 стоила 79 рублей. Ниже 80 рублей евро не опускался целый месяц – с 6 марта, напоминает телеграм-канал "Карточный домик". 

Стоимость доллара тоже уменьшилась. Американская валюта торгуется на уровне 73, 4 рубля. 

Валюты резко взлетели в начале марта, когда страны ОПЕК не смогли договориться о новой сделке впервые с 2016 года. Из-за того, что участницы не условились об объемах сокращения нефти, доллар поднимался до 81 рубля. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что на фоне дорожающей нефти доллар продолжит падать, но не надолго. Эксперты предполагали, что пока российский деревянный не вернется к показателям начала 2020 года. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Эр-Рияд и Москва настаивают на своих требованиях объемам добычи сырья

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей