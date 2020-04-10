Назван курс доллара на лето 2020 года
Из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть российский рубль упал на фоне дорожающего курса валют. Однако уже в конце весны – начале лета экономическая ситуация может в корне измениться. Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утром" эксперты.
Сокращение добычи странами ОПЕК в итоге может позволить курсу рубля продолжить укрепление к доллару США и евро.
"Хотя и без этого решения накопленный объем факторов денежно-кредитной, бюджетной поддержки спроса, а также фактор участившихся дефицитов на мировом товарном рынке будут работать на повышение цен на сырье и опосредованно способствовать росту курса рубля. В таком случае можно ожидать восстановления цен на нефть к концу года на отметках выше $55 за баррель", – считает Геннадий Салыч, председатель правления Банка "Фридом Финанс".
В данной связи базовый прогноз курса рубля на конец 2020 года может составить 65 – 70 руб. за USD.
При этом нельзя исключать и другого развития событий. Первоначальная реакция инвесторов на решение ОПЕК о возможном сокращении добычи может отразить рост инфляционных опасений, а не появление новых инвестиционных возможностей в связи с преодолением значительных и устойчивых дефляционных угроз.
Рынок акций достиг значимых уровней сопротивления, отметки в районе 2600 пунктов – это 50% от мартовского падения. Рынок ОФЗ тестирует уровни доходности вблизи докризисных значений.Эти обстоятельства могут влиять на краткосрочные технические и фундаментальные риски, отметил Геннадий Салыч.
При высоких рисках прогноза следует ожидать итогового повышения курса рубля на текущей неделе. Целевой диапазон закрытия пятницы для USD/RUB и EUR/RUB может составить 71,20 – 80 и 77,80 – 86,30 рубля за доллар США и евро".
Российский рубль за последнюю неделю отыграл у доллара и евро часть потерь этого года, говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Котировки в паре доллар – рубль вернулись к уровню 75.
Существуют два основных фактора, которые позитивно повлияли на нашу валюту. Во-первых, в ожидании новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи резко выросли цены на нефть. Во-вторых, появились надежды на скорое завершение эпидемии коронавируса в Европе и США, сработал китайский пример, где экономика после эпидемии восстановилась на 90%.
"Думаю, что в ближайшие недели эти факторы (есть большие шансы на новые соглашения ОПЕК+) будут оказывать положительное влияние на курс рубля", – считает Богданов.
Можно ожидать, что котировки в паре доллар – рубль опустятся в диапазон 70 – 72, а курс евро к рублю снизится до 78"
В конце марта падение рубля и рост курса доллара и евро некоторые эксперты связывали с решением столичных властей ввести карантин.
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