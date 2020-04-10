Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Назван курс доллара на лето 2020 года

Назван курс доллара на лето 2020 года
Фото: pixabay.com
Озвучены несколько возможных сценариев развития ситуации с курсом валют в России

Из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть российский рубль упал на фоне дорожающего курса валют. Однако уже в конце весны – начале лета экономическая ситуация может в корне измениться. Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утром" эксперты. 

Сокращение добычи странами ОПЕК в итоге может позволить курсу рубля продолжить укрепление к доллару США и евро.

"Хотя и без этого решения накопленный объем факторов денежно-кредитной, бюджетной поддержки спроса, а также фактор участившихся дефицитов на мировом товарном рынке будут работать на повышение цен на сырье и опосредованно способствовать росту курса рубля. В таком случае можно ожидать восстановления цен на нефть к концу года на отметках выше $55 за баррель", – считает Геннадий Салыч, председатель правления Банка "Фридом Финанс".

В данной связи базовый прогноз курса рубля на конец 2020 года может составить 65 – 70 руб. за USD. 

При этом нельзя исключать и другого развития событий. Первоначальная реакция инвесторов на решение ОПЕК о возможном сокращении добычи может отразить рост инфляционных опасений, а не появление новых инвестиционных возможностей в связи с преодолением значительных и устойчивых дефляционных угроз.

Фото: pixabay.com

Рынок акций достиг значимых уровней сопротивления, отметки в районе 2600 пунктов – это 50% от мартовского падения. Рынок ОФЗ тестирует уровни доходности вблизи докризисных значений.Эти обстоятельства могут влиять на краткосрочные технические и фундаментальные риски, отметил Геннадий Салыч.

При высоких рисках прогноза следует ожидать итогового повышения курса рубля на текущей неделе. Целевой диапазон закрытия пятницы для USD/RUB и EUR/RUB может составить 71,20 – 80 и 77,80 – 86,30 рубля за доллар США и евро".

Российский рубль за последнюю неделю отыграл у доллара и евро часть потерь этого года, говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Котировки в паре доллар – рубль вернулись к уровню 75.

Существуют два основных фактора, которые позитивно повлияли на нашу валюту. Во-первых, в ожидании новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи резко выросли цены на нефть. Во-вторых, появились надежды на скорое завершение эпидемии коронавируса в Европе и США, сработал китайский пример, где экономика после эпидемии восстановилась на 90%.

"Думаю, что в ближайшие недели эти факторы (есть большие шансы на новые соглашения ОПЕК+) будут оказывать положительное влияние на курс рубля", – считает Богданов.

Можно ожидать, что котировки в паре доллар – рубль опустятся в диапазон 70 – 72, а курс евро к рублю снизится до 78"

В конце марта падение рубля и рост курса доллара и евро некоторые эксперты связывали с решением столичных властей ввести карантин.  

Марина МОНРО

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

моня
Ответить
Обещали отказаться от доллара а теперь считают сколько долларов в казне. Считайте курс в тенге и гривнах.
1
новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей