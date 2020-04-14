Российская валюта в ближайшее время может снова потерять позиции

Курс рубля в последние дни радует россиян. Накануне, 13 апреля, он поднялся до 73,61 руб. за доллар и до 80,32 руб. за евро, отыграв соответственно 14 и 43 копейки. Таким образом, рубль дорожает уже 8 дней подряд. Однако эксперты полагают, что эта тенденция продлится недолго.

Российская валюта дорожала на фоне оптимизма на нефтяном рынке. На 9 апреля были назначены переговоры ОПЕК+, производители не скрывали намерений сократить добычу, что и было объявлено в воскресенье, 12 апреля. Связь нефтяных цен и курса рубля в очередной раз подтвердилась: пошли вверх котировки черного золота – укрепился рубль.

Но вот дальнейшие перспективы не столь радостные. По мнению Гельды Союнова из УК "Промсвязь", повышение цен на нефть будет не слишком активным, пишет "Эксперт". Стоимость российской марки Urals все равно останется ниже докризисной, поэтому налоговые поступления в российский бюджет от нефтегазовых компаний сократятся, что плохо отразится на внутриэкономических показателях и курсе рубля.

Кроме того, решение нефтеэкспортеров сократить добычу в мае-июне на 9,8 млн баррелей в сутки хоть и является историческим по своему масштабу, но переизбыток сырья на рынке все равно в ближайшее время сохранится, полагает Артем Деев из AMarkets. Свободных хранилищ уже практически нет, поэтому цены на нефть останутся примерно на текущем уровне, а курс доллара возобновит рост.

Накануне за баррель марки Brent давали 32 доллара, пишет "ФедералПресс".

Ранее сделку ОПЕК+ назвали проигрышем России, а аналитики в интервью "Утро.ру" высказали мнение, что до окончания эпидемии коронавируса рассчитывать на укрепление рубля не стоит.