Трамп оценил поступок Путина по спасению рынка нефти
Страны-участницы ОПЕК провели 12 апреля экстренную и историческую онлайн-встречу. Государства согласились в мае – июне сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
Об этом рассказал кувейтский министр нефти Халед аль-Фадыль в "Твиттер".
Президент США Дональд Трамп же вскоре после встречи поспешил позвонить и поблагодарить лидера россиян Владимира Путина за сотрудничество с Саудовской Аравией "для успокоения мировых энергетических рынков". Трамп был рад тому, что Россия решила вернуть добычу черного золота на такой уровень, который позволит стабилизировать рынки финансов и энергетики.
Тем не менее Мексика так и не пошла на уступку и отказалась уменьшать добычу черного золота на 400 тыс. баррелей в сутки, согласившись лишь на 100 тысяч.
С июля по декабрь ОПЕК откажется уже от меньшего объема нефти – 7,7 млн баррелей в сутки. В 2021-м и до мая 2022 г. страны будут сокращать 5,8 млн баррелей в сутки. Однако пока с Мексикой вопрос на эти даты не решен. Сделка перестанет действовать 30 апреля 2022 года. Стоит ли продлевать соглашение, страны будут обсуждать в декабре 2021 г., передает РИА "Новости", которое подвело краткие итоги встречи.
Как сообщил министр энергетики России Александр Новак, квота для нашей страны в мае – июне составит 2,5 млн баррелей в сутки. По его словам, такое решение было принято из-за того, что упал спрос на нефть до рекордного значения.
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