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Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Эр-Рияд и Москва настаивают на своих требованиях объемам добычи сырья

Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, владеющие информацией.

Как отметил собеседник агентства, речь идет о "рекордном уровне производства" добычи топлива в Королевстве в апреле в 12,3 млн баррелей в сутки.

Между тем, Москва требует снизить добычу на уровне первого квартала текущего года, когда саудовцы вытягивали из недр около 9,8 млн баррелей в сутки, а российские производители – примерно 11,3 млн.

При этом, Россия, которая сохранила мартовские объемы, уже дала согласие снизить добычу на 1,6 млн, однако Саудовская Аравия продолжает требовать больше.

Сегодня страны-члены ОПЕК+ должны обсудить нефтяной кризис и попробовать прийти к новому соглашению об уровнях добычи сырья.

"Я не уверен, что Россия и Саудовская Аравия смогут сгладить свои разногласия сегодня, все это может быть растянуто", – сказал один из российских источников Reuters.

Другой собеседник агентства из Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин не планирует в четверг обсуждать ситуацию на сырьевом рынке с американским коллегой Дональдом Трампом и руководством Саудовской Аравии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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