Москве сейчас пришлось согласиться на сокращение добычи почти в 5 раз больше, чем она отказалась в марте

Если сделка ОПЕК+ по уменьшению объемов добычи нефти в 2016 г. была победой России, то нынешнее соглашение – ее проигрыш. Так на Западе оценивают итоги переговоров мировых нефтеэкспортеров.

Цены на черное золото рухнули в марте 2020 г., после того, как страны ОПЕК+ не договорились об очередном уменьшении объемов добычи сырья. Эр-Рияд предлагал сократить экспорт на 1,5 млн баррелей в день, из них около 500 тыс. возлагалось на Москву. В РФ такие условия отвергли, пишет Bloomberg.

После месяца крайне низких цен на нефть за урегулирование кризиса взялся уже президент США Дональд Трамп. В результате страны согласовали беспрецедентное в истории сокращение на 9,8 млн баррелей в сутки, из которых на Москву и Эр-Рияд приходится по 2,5 миллиона.

"Это более чем в четыре раза больше, чем сокращение, от которого Кремль отказался в начале марта", - подчеркивает западное издание. А если учесть, что Саудовская Аравия за последний месяц нарастила добычу, а Россия нет, то и по сравнению с саудитами российская сторона осталась в проигрыше.

"Сделка ОПЕК+ позволила сохранить сотни тысяч рабочих мест в США", – заявил Трамп вечером 12 апреля. Кремлю же остается только признать, что решение отказаться от сделки в марте было ошибочным, так как не учитывало влияния пандемии на мировую экономику, приводит издание мнение экспертов. Впрочем, в Москве с такой точкой зрения не согласны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры нефтедобычи совместными усилиями вывели рынок из хаоса.

Ранее Трамп поблагодарил Путина за согласие снизить добычу нефти. Переговоры длились четыре дня и завершились 12 апреля подписанием соглашения, которое рассчитано до 2022 года.