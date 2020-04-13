Сделка по нефти не повлияет на отмену антироссийских санкций США

Сделка ОПЕК+, хоть и появилась в результате конструктивной работы лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на взаимоотношение стран по другим вопросам не повлияет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 13 апреля.

"Совпадение интересов стран диктует необходимость более плотного общения. Президенты общаются подолгу и эффективно", – сказал Песков, отметив, что вопрос об отмене санкций сейчас даже не поднимался, передает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Трамп поблагодарил Путина по телефону за обязательство России сократить объем добычи нефти, поскольку это решение направлено на "стабильность мировых и финансовых рынков", сообщает телеканал "360". В Москве тоже позитивно оценили вклад США по данному вопросу, отметив, что сделка помогла "избежать хаоса".

Согласно договоренности нефтедобывающих стран от 12 апреля, в мае и июне 2020 г. суммарное снижение добычи черного золота составит 9,7 млн баррелей в сутки. Затем до конца года на рынок будет поступать на 8 млн баррелей меньше, а со следующего года – на 6 млн, передает НСН. Этот уровень сокращений является рекордным за всю историю существования мирового нефтяного картеля.