"Совпадают интересы": Кремль рассказал о долгих разговорах Путина и Трампа
Сделка ОПЕК+, хоть и появилась в результате конструктивной работы лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на взаимоотношение стран по другим вопросам не повлияет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 13 апреля.
"Совпадение интересов стран диктует необходимость более плотного общения. Президенты общаются подолгу и эффективно", – сказал Песков, отметив, что вопрос об отмене санкций сейчас даже не поднимался, передает РИА ФАН.
Ранее стало известно, что Трамп поблагодарил Путина по телефону за обязательство России сократить объем добычи нефти, поскольку это решение направлено на "стабильность мировых и финансовых рынков", сообщает телеканал "360". В Москве тоже позитивно оценили вклад США по данному вопросу, отметив, что сделка помогла "избежать хаоса".
Согласно договоренности нефтедобывающих стран от 12 апреля, в мае и июне 2020 г. суммарное снижение добычи черного золота составит 9,7 млн баррелей в сутки. Затем до конца года на рынок будет поступать на 8 млн баррелей меньше, а со следующего года – на 6 млн, передает НСН. Этот уровень сокращений является рекордным за всю историю существования мирового нефтяного картеля.
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Киево-Печерская лавра закрылась из-за коронавируса
- Китайский врач предупредил о возвращении эпидемии коронавируса в ноябре
- Очистка легких поможет иммунитету противостоять коронавирусу
- Иммунолог: Переболевшие коронавирусом остаются заразными
Здоровье
- Диетолог назвал замену имбиря: привычные овощи защитят организм от вирусов
- Излюбленный овощ домохозяек поможет вернуть мужскую силу
- Диета долгожителя: как сохранить потенцию после 70 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик