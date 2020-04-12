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Кремль предсказал хаос в мировой экономике

Кремль предсказал хаос в мировой экономике
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Из-за отсутствия договоренностей по нефти страны ОПЕК+ может настичь экономический кризис

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление относительно кризиса на рынке энергоносителей. Без договоренностей по нефти в рамках встречи ОПЕК+, мировому сообществу не удастся его избежать, считают в Кремле. 

"Если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители", – заявил в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Песков. 

Напомним, что ранее появилась информация об успешном завершении переговоров по нефти в рамках ОПЕК+. У России получилось принудить Саудовскую Аравию следовать своим условиям, а США смогли договориться с Мексикой о сокращении объемов добычи черного золота. Однако Евросоюз в рамках встречи "Большой двадцатки" остался не удовлетворен результатами и выступил простив стабилизации рынка сырья.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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