Соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года

После долгих переговоров страны-участницы ОПЕК договорились о новой сделке, чего не смогли достичь в начале марта, когда резко рухнула цена на нефть и курс рубля. Министр энергетики России Александр Новак сообщил детали новых обсуждений.

Он рассказал, что 23 страны в течение ближайших двух месяцев сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки, то есть на 23% от уровня октября 2018 года. Однако Россия и Саудовская Аравия на равных будут снижать от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с. Хотя СМИ сообщали, что Москва требовала от Эр-Рияд 9,8 млн баррелей в сутки.

По словам Новака, соглашение перестанет действовать 1 мая 2022 года. Страны-участницы, как сообщил министр, сочли, что этот период будет наиболее полезным. Это время позволит продемонстрировать, что страны серьезно готовы восстанавливать положение на рынке и баланс спроса и предложения. Если ситуация стабилизируется раньше или позже, то ОПЕК сможет пересмотреть срок действия соглашения.

Новак в прямом эфире телеканала "Россия 24" добавил, что Москва не исключает того, что примет и другие меры, если возникнет необходимость.

"Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться", – цитирует главу Минэнерго ТАСС, который отметил, что российские компании готовы уменьшать объем добываемого черного золота в рамках соглашения.

Сделке едва не помешала Мексика, которая сначала отказалась идти на сокращение в 350 тыс. б/с. В итоге государство согласилось на 100 тыс. б/с, остальные 250 тыс. б/с возьмут на себя США. Предполагалось, что страны G20, которые не входят в ОПЕК, сократят в общей сложности добычу черного золота на 5 млн б/с. Это США, Канада, Норвегия и Аргентина. Однако пока государства не включили этот вопрос в коммюнике по итогам переговоров, но обещали заняться этой проблемой.