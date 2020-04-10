Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Большая двадцатка" отказалась спасать нефть

"Большая двадцатка" отказалась спасать нефть
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Против стабилизации рынка сырья выступил Евросоюз и Мексика

Министры энергетики государств G20 пока не смогли договориться по вопросу разрешения топливного кризиса из-за возражений стран ЕС и Мексики. Подписание итогового коммьюнике задерживается. 

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg. Эту же информацию подтверждают источники РИА "Новости". Они подчернули, что окончание конференции "задерживаются из-за позиции Мексики".

Одновременно собеседник ТАСС рассказали, что на "двадцатке" ряд министров вообще не были озабочны проблемами нефти и не собирались дискутировать по поводу сокращения добычи вместе с ОПЕК+.

Напомним, накануне страны ОПЕК+ оформили новую декларацию о сотрудничестве. Однако документ был одобен лишь при условии, что Мексика возьмет на себя квоту по сокращению добычи сырья на 350 тыс. б/с. Но та согласилась лишь на 100 тыс баррелей.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американцы помогут соседям и возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений, а Мехико потом компенсирует Вашингтону эту разницу.

Также в пятницу, комментируя достигнутые в четверг учасниками ОПЕК+ договоренности, представитель Кремля Дмирий Песков сказал, что в Москве сделку считают состоявшейся, а документ назвал компромиссным для 22 стран. Причем позицию Мексики он оценил как конструктивную.

"Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения", – подытожил Песков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей