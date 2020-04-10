"Большая двадцатка" отказалась спасать нефть
Министры энергетики государств G20 пока не смогли договориться по вопросу разрешения топливного кризиса из-за возражений стран ЕС и Мексики. Подписание итогового коммьюнике задерживается.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg. Эту же информацию подтверждают источники РИА "Новости". Они подчернули, что окончание конференции "задерживаются из-за позиции Мексики".
Одновременно собеседник ТАСС рассказали, что на "двадцатке" ряд министров вообще не были озабочны проблемами нефти и не собирались дискутировать по поводу сокращения добычи вместе с ОПЕК+.
Напомним, накануне страны ОПЕК+ оформили новую декларацию о сотрудничестве. Однако документ был одобен лишь при условии, что Мексика возьмет на себя квоту по сокращению добычи сырья на 350 тыс. б/с. Но та согласилась лишь на 100 тыс баррелей.
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американцы помогут соседям и возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений, а Мехико потом компенсирует Вашингтону эту разницу.
Также в пятницу, комментируя достигнутые в четверг учасниками ОПЕК+ договоренности, представитель Кремля Дмирий Песков сказал, что в Москве сделку считают состоявшейся, а документ назвал компромиссным для 22 стран. Причем позицию Мексики он оценил как конструктивную.
"Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения", – подытожил Песков.
Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда
СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Евросоюз даст Украине денег на борьбу с коронавирусом
- В Италии прогнозируют распад Евросоюза из-за пандемии коронавируса
- В США предсказали пандемию несколько лет назад
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
Здоровье
- Инфекционист предупредил об опасности аспирина
- Лучшие упражнения для потенции после 50 лет: секреты домашней гимнастики
- "Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик