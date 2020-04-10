Против стабилизации рынка сырья выступил Евросоюз и Мексика

Министры энергетики государств G20 пока не смогли договориться по вопросу разрешения топливного кризиса из-за возражений стран ЕС и Мексики. Подписание итогового коммьюнике задерживается.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg. Эту же информацию подтверждают источники РИА "Новости". Они подчернули, что окончание конференции "задерживаются из-за позиции Мексики".

Одновременно собеседник ТАСС рассказали, что на "двадцатке" ряд министров вообще не были озабочны проблемами нефти и не собирались дискутировать по поводу сокращения добычи вместе с ОПЕК+.

Напомним, накануне страны ОПЕК+ оформили новую декларацию о сотрудничестве. Однако документ был одобен лишь при условии, что Мексика возьмет на себя квоту по сокращению добычи сырья на 350 тыс. б/с. Но та согласилась лишь на 100 тыс баррелей.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американцы помогут соседям и возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений, а Мехико потом компенсирует Вашингтону эту разницу.

Также в пятницу, комментируя достигнутые в четверг учасниками ОПЕК+ договоренности, представитель Кремля Дмирий Песков сказал, что в Москве сделку считают состоявшейся, а документ назвал компромиссным для 22 стран. Причем позицию Мексики он оценил как конструктивную.

"Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения", – подытожил Песков.

