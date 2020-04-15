Как в 90-е: сокращение добычи не спасет цены на нефть
В Международном экономическом агентстве (МЭА) прогнозируют, что спрос на нефть в апреле упадет до минимума 1995 г., то есть сократится на 29 млн баррелей в день.
Таким образом, уровень добычи составит 70,4 млн баррелей в сутки. При этом, по данным доклада, выдержки из которого приводит РИА "Новости", даже если производители сократят добычу, это не сможет полностью компенсировать такое падение. Значит, цена на нефть продолжит падать, правда, не такими темпами.
Ранее в МЭА отметили достижения прошедшей недели, когда в воскресенье странам ОПЕК+ удалось договориться о сокращении добычи нефти. Состоялся телефонный разговор между лидерами России, США и Саудовской Аравии.
Теперь страны ОПЕК+ сократят добычу на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. В странах организации предполагают, что добыча нефти в мире снизится на 19 млн баррелей в сутки. До этого Россия и Саудовская Аравия не могли договориться, в каких пропорциях они должны уменьшить добычу.
Резкий рост добычи нефти Саудовской Аравией вызвал обвал цены на топливо марки Brent, что автоматически потянуло на дно российский рубль.
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