Цена на черное золото падала весь день

К вечеру, по данным торгов, нефть марки WTI впервые в истории опустилась ниже доллара за баррель – до 96 центов. Речь идет о майских фьючерсах.

До этого исторический минимум стоимости американской нефти составлял 9,75 доллара.

Цена продолжает падать и уже стремится к отрицательным значениям – на 21:00 мск нефть "обнулилась". Котировки рухнули на 99,98%.

На 21:13 стоимость нефти понемногу начала расти. 15 центов за баррель.

Нефть продолжает лихорадить – на 21:30 цена стала отрицательной: -7 долларов за баррель.

Далее за считанные минуты отметка опустилась до -40 долларов.

На стоимость нефти повлияли два фактора. Пандемия коронавируса, из-за которой спрос на сырье резко снизился, и срыв сделки ОПЕК+, повлекший не только обрушение цен на черное золото, но и падение курса рубля. Позже, в апреле, новое соглашение все же было заключено – страны договорились снизить добычу, однако на стоимости нефти это практически не отразилось. По прогнозам аналитиков и представителей ОПЕК цена продолжит падать.