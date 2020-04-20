Впервые в истории: нефть ушла в минус
К вечеру, по данным торгов, нефть марки WTI впервые в истории опустилась ниже доллара за баррель – до 96 центов. Речь идет о майских фьючерсах.
До этого исторический минимум стоимости американской нефти составлял 9,75 доллара.
Цена продолжает падать и уже стремится к отрицательным значениям – на 21:00 мск нефть "обнулилась". Котировки рухнули на 99,98%.
На 21:13 стоимость нефти понемногу начала расти. 15 центов за баррель.
Нефть продолжает лихорадить – на 21:30 цена стала отрицательной: -7 долларов за баррель.
Далее за считанные минуты отметка опустилась до -40 долларов.
На стоимость нефти повлияли два фактора. Пандемия коронавируса, из-за которой спрос на сырье резко снизился, и срыв сделки ОПЕК+, повлекший не только обрушение цен на черное золото, но и падение курса рубля. Позже, в апреле, новое соглашение все же было заключено – страны договорились снизить добычу, однако на стоимости нефти это практически не отразилось. По прогнозам аналитиков и представителей ОПЕК цена продолжит падать.
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