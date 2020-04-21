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Цены на нефть продолжают падать

Цены на нефть продолжают падать
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Кремле призывают не сгущать краски из-за обвала черного золота на мировом рынке

Стоимость июньских поставок добываемой в США нефти WTI опустилась во вторник, 21 апреля, до рекордно низкого уровня в $12 за баррель. Так дешево это топливо ценилось только в конце прошлого века.

Западно-техасская нефть начала резко терять в цене накануне. Был момент, когда стоимость майских контрактов дошла до минус $40 за баррель. Эксперты объясняли это биржевыми спекуляциями. Дело в том, что контракты с поставками на май заключались еще до того, как пандемия коронавируса вошла в активную фазу. В апреле же промышленность США замерла из-за карантина, хранилища топлива оказались заполнены. Поэтому торговцы предпочли избавиться от майских фьючерсов даже себе в убыток, лишь бы не пришлось на самом деле принимать нефть и тратиться на ее хранение.

Но сегодня покупатели начали отказываться уже от контрактов на июнь. Хуже всего приходится американцам – их рынок сбыта, в основном, внутренний, на экспорт идет мало из-за сложностей с транспортировкой. Но падение WTI потянуло за собой и североморскую Brent. В полдень 21 апреля ее стоимость снизилась на 33% – до $19 за баррель. В последний раз она стоила столь дешево в 2002 году.

Цена добываемой в России нефти марки Urals привязана к стоимости Brent, пишет РБК. Соответственно, она тоже снижается. И такая ситуация сохранится до тех пор, пока топливо не станет более востребованным, а производители не начнут реально уменьшать объем добычи. "Спрос на нефть упал намного сильнее, чем то количество добычи, которое страны ОПЕК+ договорились убрать с рынка. Нельзя исключить, что Brent и Urals тоже на время упадут ниже 10 долларов", – заявил топ-менеджер компании The Global CIO Office Райнер Михаэль Прайсс.

В России за колебаниями на рынке нефти внимательно следят, но призывают не придавать обвалу "апокалиптическую окраску". Как подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков,  в минус уходят пока только фьючерсы, то есть контракты на будущие поставки. Если сильно снизится цена на физическую нефть, от продажи которой зависят поступления в бюджет страны, тогда будут задействованы "все ресурсы", чтобы сгладить негативные последствия для экономики страны.

Ранее стало известно, что производители бензина в России несут убытки из-за соглашения с правительством.

Николай ВИКТОРОВ

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