Оптовые цены на бензин ушли в минус
Отпускные цены на бензин в России упали ниже себестоимости. Из-за эпидемии коронавируса спрос на топливо сократился на 30 – 70% в зависимости от региона. В результате производители вынуждены соглашаться на снижение оптовых цен, при этом их издержки растут.
Нефтяные компании должны платить акциз, НДС, НДПИ, а также соблюдать соглашение по демпферу, пояснил РБК гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов. Демпферный механизм заработал в России в 2018 году. Его смысл – стабилизировать цены на топливо в стране. Если экспортные цены выше внутренних, то государство доплачивает производителям, чтобы они не задирали отпускные цены и бензин на заправках не дорожал. Но если, наоборот, экспортные цены падают, то нефтяники обязаны сохранять объем отчислений в бюджет. Соответственно, на заправках стоимость топлива также остается прежней.
Сейчас отпускные цены на бензин снижаются. На прошлой неделе тонна АИ-92 на Петербургской товарно-сырьевой бирже стоила 35,77 тыс. рублей. Издержки же производителей достигли 38,07 тыс. руб. за тонну. Причем 17 тыс. руб. из них – это выплаты по демпферу, которые в январе, кстати, составляли всего 100 руб. за 1 т, напоминает "Свободная пресса". Таким образом, убыток нефтяников достиг минус 2,3 тыс. руб. за тонну АИ-92.
На АЗС при этом стоимость топлива не меняется. Доходность розничных продаж выросла на 17% за литр. Однако из-за падения спроса владельцы бензоколонок прибыли не чувствуют. А автовладельцы и вовсе не замечают колебаний на бирже. И только удивляются, почему по телевизору говорят о резком снижении стоимости нефти, а произведенный из нее бензин дешевеет буквально на копейки. Так, по данным НСН, цена АИ-92 на автозаправках Алтая к середине апреля снизилась на 40 – 45 коп., в Хакасии АИ-92 – на 55 коп., на Урале – на 15 копеек.
Накануне падение нефтяных котировок составило исторический антирекорд. Это оказало негативное влияние на российский рубль.
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